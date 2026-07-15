CHAMPIONS LEAGUE Larne - Tre Fiori, Mengucci: "Goal in Champions ricordo indelebile", Sancisi: "Ci avevamo creduto" L'autore dell'1-0 momentaneo e il difensore commentano la sconfitta in Irlanda del Nord

Nel dopo partita di Larne - Tre Fiori terminata con il risultato di 2-1 per il club nordirlandese, abbiamo sentito Pietro Mengucci, autore del temporaneo 1-0:

Sicuramente è già una grande emozione prendere parte a queste partite, sia la scorsa che questa. Un'emozione incredibile. Fare gol oggi è ancora più incredibile, dovrò ancora realizzarlo. Dispiace che un gol che alla fine non ha portato il passaggio del turno, però diciamo che avrò una storia da raccontare per tutta la mia vita. Un ricordo indelebile sicuramente.

È una partita in cui avevate cominciato bene, forte e soprattutto l'avete aggredito bene, sulla fascia tu da un lato e ad andare dall'altra.

Sì, come ci aveva preparato il mister, siamo partiti subito forte ad andarli a prendere, magari anche a sorprendere gli avversari. Questo ha portato i suoi frutti perché siamo partiti in vantaggio. Alla lunga è stata dura e il risultato che è venuto è quello che è.





Il commento di Mattia Sancisi, difensore del Tre Fiori:



Per me all'andata abbiamo fatto una bellissima partita, oggi ancora di più perché forse ci guardavamo di più. Abbiamo analizzato con il Mister tutti i minimi dettagli che potevamo migliorare e infatti si è visto oggi.

È una partita in cui la difesa ha tenuto forse anche meglio rispetto all'andata nonostante qualche variazione tattica. Come vi siete trovati?

Mi trovo benissimo con Rea, anche con Tom che è appena arrivato. Abbiamo fatto una grande partita ed è stato molto difficile però.

Cosa ti aspetti in vista dell'esordio in conference?

Saranno partite difficili come al solito in Europa, però noi daremo sempre il massimo e speriamo di passare il turno.

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