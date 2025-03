Lasagni: "Abbiamo giocato alla pari". Bizzotto: "Vittoria da squadra tosta"

Nel video le interviste

Soddisfatti della prova delle loro squadre sia il tecnico della Folgore Oscar Lasagni, nonostante la sconfitta per 2-0, che quello della Virtus, Luigi Bizzotto.

"L'occasione per riaprirla l'abbiamo avuta - dice Lasagni - abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato alla pari, abbiamo avuto tantissime occasioni per poterla riaprire e poterla anche pareggiare, però è andata così, purtroppo abbiamo questo difetto che non concretizziamo tutte le occasioni che facciamo. Hanno trovato un gol su una situazione che sapevamo e che avevamo preparato, però sono stati bravi loro perché comunque hanno fatto un bellissimo gol, il secondo invece è stato un infortunio nostro: mia tua, mia tua, contro giocatori del genere non te lo puoi permettere. Il battibecco nel secondo tempo e nel finale? Sono cose di campo, purtroppo come dice Allegri ci sono le categorie e se qualche giocatore non ci è mai arrivato ci sarà un problema".

"Abbiamo fatto un buon primo tempo - dice Bizzotto - abbiamo creato delle buone occasioni contro una squadra forte, io sapevo che avremmo affrontato una Folgore che ci avrebbe dato delle difficoltà come ci ha dato nel secondo tempo, però la vittoria è una vittoria di quelle toste, da squadra tosta, mi è piaciuta molto perché i ragazzi nel secondo tempo, pur soffrendo, hanno portato a casa un risultato importantissimo. La squadra si era un po' abbassata, però, io ogni tanto lo dico, dipende anche da cosa fanno gli avversari, che non sempre ti consentono di fare le cose che vorresti fare. Però pur abbassandoci secondo me non abbiamo corso grossi rischi, per cui va dato merito ai miei giocatori di aver fatto un secondo tempo, sul piano difensivo, molto attento e molto buono".