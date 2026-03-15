CAMPIONATO SAMMARINESE Lasagni: “Se vogliono alzare il livello ci vogliono arbitri all'altezza”. Tognacci: “ottimo punto” Il tecnico della Folgore attacca pesantemente la classe arbitrale. L'allenatore del San Giovanni parla di un punto molto importante e prestazione positiva

Molto duro Oscar Lasagni, allenatore della Folgore, dopo il pareggio per 2 a 2 con il San Giovanni: ”Purtroppo non so da quanti anni sono qui, forse dieci, è la prima volta che dico queste cose. Non si possono rovinare le partite da una terna arbitrale, non all'altezza per una competizione così importante, perché noi ci giochiamo l'Europa, ci giochiamo un posto più alto possibile, anche il San Giovanni si gioca i play off e bisogna essere all'altezza, se vogliamo far crescere il calcio di San Marino devono essere tutti all'altezza".

Cosa contesti in maniera particolare?

Espulsione inesistente, perché il primo fallo non è da ammonizione, il secondo al 45esimo è anche quello è da contestare. Poi anche l'atteggiamento: sono qui da dieci anni e non ho mai parlato di niente, però poi a un certo punto bisogna che comunque capiscono anche che se si vuole alzare il calcio di San Marino bisogna guardare anche queste cose qua".

Più sereno Marco Tognacci, allenatore San Giovanni: ”Io ai miei ragazzi gli dico solo bravi perché veramente hanno fatto una gran partita. Abbiamo fatto un bel risultato, abbiamo ripreso una partita che non era facile perché non è detto che se sei uno in più sei avvantaggiato, però sì, ne abbiamo tratto vantaggio nel secondo tempo dove siamo riusciti a gestire anche meglio certe situazioni, quindi sono molto soddisfatto".

San Giovanni conquista un punto importante.

"Sì, un altro mattoncino, c'è ancora strada perché ci sono ancora cinque partite, scontri diretti, però andiamo avanti alla giornata, oggi siamo contenti. È arrivata questa doppietta da questo ragazzo che ha fatto soprattutto il secondo golo, è molto bello. Sì, Mattia Zanni ce l'avevamo anche l'anno scorso e già l'anno scorso aveva fatto bene e quest'anno si sta confermando, è un giocatore importante che può fare molto bene".

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