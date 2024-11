Lasagni: "Siamo un ottima squadra", Grassi: "Non riusciamo ad esprimere le nostra qualità"

Le interviste a Oscar Lasagni e Sergio Grassi

"Siamo partiti subito forte li abbiamo aggrediti, ha detto Oscar Lasagni tecnico della Folgore - abbiamo fatto gol, su una ripartenza che proviamo spesso. Abbiamo tutti i giocatori comunque davanti, rapidi e bravi. Poi dopo c'è stata questa interruzione. Comunque loro sono una buona squadra, però credo che noi siamo tosti e siamo un'ottima squadra".

Quest'anno è veramente un bel campionato perché è molto equilibrato.

"Sì, secondo me non ci sarà nessuna squadra che scapperà più dell'altra perché comunque anche oggi ho visto il risultato della Fiorita, 2-1 con il San Giovanni. Sono tutte difficili le partite, ce n'è una scontata. Bisogna stare lì e secondo me si risolverà punto a punto, come tutti gli anni. Però non ci sarà nessuno che scapperà"

"Dopo l'esperienza con Benedettini - ha detto Sergio Grassi, tecnico del Murata - speriamo che non sia da operare anche Cervellini. Poi altri tre legamenti, questo è il quinto, più una caviglia, tutti per incidenti di gioco. E anche avere la fortuna, magari in un incidente di gioco, di non andare a compromettere un legamento. Quello che abbiamo adesso mettiamo in campo, che è tanta voglia, però anche questo regolamento non ci dà la possibilità con due portieri fuori di inserirne un terzo perché non abbiamo la possibilità di andare a cercare un portiere. Dobbiamo arrangiarci da soli, mettere in porta un giocatore che ci penalizzerà tanto, soprattutto sui calci piazzati. La considerazione che posso fare adesso è che la mia squadra ha mostrato anche oggi che ha qualità, ma non riusciamo per un modo o per l'altro ad essere fortunati e esprimere queste qualità".