CAMPIONATO SAMMARINESE Lasagni: "Ultimi 15' inaccettabili", Ricchiuti: "Concediamo troppi goal" Il commento degli allenatori dopo il 3-2 tra Folgore e Pennarossa, della 22^ giornata

È stata una gara più complessa del previsto per la Folgore, quella per il Pennarossa, non tanto perché un avversario come il Pennarossa si possa sottovalutare, anzi, quanto perché il club di Falciano, sopra 3-0 a metà secondo tempo, ha poi concesso due reti in pochi minuti ai biancorossi, rischiando il pareggio, complicandosi tantissimo la vita. Lo ammette anche l'allenatore Oscar Lasagni: "Sono stati tre punti difficili perché li abbiamo resi noi difficili. Era una partita chiusa, giocata bene, sul 3-0 abbiamo sbagliato anche degli altri goal, ma pure prima, nonostante l'aver incontrato una squadra organizzata veramente bene. Forse abbiamo pagato anche un po' le fatiche delle tre partite giocate ad alto livello, l'ultima col Tre Fiori. Però una squadra come noi, che punta all'Europa, non può fare gli ultimi 15 minuti che ha fatto oggi".

L'obiettivo della Folgore è restare con le prime della classe, ribadisce Lasagni, che non esclude di fare un pensiero anche al terzo posto, in caso di passi falsi del Tre Penne: "Ci guardiamo partita dopo partita. È normale che il pareggio di domenica al 95' col Tre Fiori ci avesse un po' destabilizzato, perché comunque avevamo fatto una gran bella partita anche lì, e noi vogliamo arrivare il più in alto possibile. Dobbiamo uscire dal campo senza aver rammarico, quindi oggi, se avessimo pareggiato, ci sarebbe stato tanto rammarico per una partita chiusa, strachiusa".

Per il Pennarossa, Adrian Ricchiuti sottolinea i troppi errori individuali commessi dalla propria squadra: "Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo preso goal per uno sbaglio nostro, poi nel secondo tempo è successo che regaliamo sempre dei goal. Come ho già detto in altre interviste, se si sbaglia di squadra è colpa mia, ma singolarmente non si può lavorare. Sono questi gli errori che dobbiamo migliorare a livello dei singoli".

Peccato per un recupero un po' tardivo...

"A volte è la forza della disperazione che ti fa fare quello, quindi dobbiamo migliorare a livello dei singolo. E questa è una cosa che da inizio anno non riesco a migliorare, è un problema. Sicuramente non sono queste le partite che dobbiamo vincere, però ci proviamo. È normale che dobbiamo ritrovare la vittoria il prima possibile, ma l'importante è stare sul pezzo, allenarci, e la vittoria prima o poi arriverà".

