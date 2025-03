Lasagni: "Vogliamo l'Europa", Gasperoni: "Siamo vivi e restiamo uniti"

Oscar Lasagni allenatore Folgore "Peccato perché comunque abbiamo fatto veramente una bella partita, abbiamo avuto tante occasioni limpide per fare gol, eravamo fortemente rimaneggiati, in più poi si è fatto male anche Pancotti, quindi questa è una dimostrazione che ho una squadra veramente forte, un gruppo veramente unito che ha fatto veramente bene oggi. L'impressione dall'alto è che è una squadra che ha a gamba e in questo caso vuol dire che ha allenata bene. Tutto merito del prof, siamo una squadra giovane prima di tutto, comunque molto vogliosa di arrivare in Europa perché l'obiettivo è quello di arrivare in Europa, poi se ci siamo o non ci siamo, è stato costruito molto bene con Matteo Mazza, quindi siamo molto contenti.

Alex Gasperoni vice allenatore Tre Penne :"I ragazzi non molano mai, stanno continuando questo percorso che era un po' in salita, però piano piano secondo me ne vedremo fuori e arriveremo pronti per i play-off al meglio. Una partita dove ci sono stati tantissime occasioni, sia da una parte che dall'altra? Secondo me è stata una partita aperta, ce la siamo giocate tutte e due senza guardare tanto il risultato, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, ovviamente puoi fare gol o non puoi farlo, però è stata una bella partita, secondo me molto intensa.