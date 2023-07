SERIE D Lattarulo: "Mi affascina giocare per una squadra di un altro Stato" L'ex centrocampista del Lentigione Isaia Lattarulo comincia la sua nuova avventura con il Victor San Marino

"Mi affascina giocare per una squadra di un altro Stato. Appena il mio procuratore mi ha chiamato per prospettarmi questa possibilità non ho esitato, felice di essere qui". Il nuovo centrocampista del Victor San Marino Isaia Lattarulo si presenta. Il suo obiettivo fare bene con i nuovi compagni di squadra e riuscire più spesso a trovare la via della rete.

Nel servizio l'intervista a Isaia Lattarulo, centrocampista Victor San Marino

