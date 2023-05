ARBITRI Laura Cordani agli Europei under 17 L'assistente internazionale è impegnate nella fase finale del torneo continentale in corso in Estonia.

Un po' di San Marino alla fase finale degli Europei under 17 femminili in Estonia con l'assistente internazionale Laura Cordani. La rappresentante della Associazione Sammarinese Arbitri è stata designata insieme ad altri sette guardalinee dalla UEFA per prendere parte a questo torneo. Laura Cordani ha fatto parte della quaterna che ha diretto la sfida tra Svezia e Francia. Insieme alla rappresentante del Titano, in qualità di quarto ufficiale, anche l'italiana Deborah Bianchi che a gennaio ha fatto parte della prima storica quaterna tutta al femminile a dirigere una gara di serie C maschile.

