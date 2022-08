Laura Cordani assistente in Women's Champions League

Laura Cordani è stata designata dalla UEFA per il mini-torneo in programma a Madrid e valido come primo turno di qualificazione della Women’s Champions League. Cordani sarà impegnata come una delle due assistenti nella prima partita del girone in programma oggi alle 21:00 tra Real Madrid e Sturm Graz Damen allo stadio Alfredo Di Stefano. Nel medesimo stadio - ma nella giornata di domenica 21 agosto alle ore 21:00 – Cordani sarà nuovamente assistente per la finale tra le due vincenti (Real Madrid- Sturm Graz e Manchester City-Tomiris Turan).