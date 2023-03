TORNEO DELLE REGIONI Lazzari e Amici convocati in Rappresentativa Emilia Romagna Il centrocampista del Victor San Marino e il portiere del Pietracuta sono tra i 26 convocati in vista del Torneo delle Regioni

Un po' di San Marino nella rappresentativa juniores under 19 regionale. Lorenzo Lazzari e Pietro Amici sono tra i convocati del tecnico Sergio Fancelli in previsione del Torneo delle Regioni 2023. Il centrocampista del Victor San Marino e il portiere del Pietracuta rientrano nella lista dei 26 convocati per l'amichevole in programma domani al campo Rognoni di Modena tra la rappresentativa Emilia Romagna e il Modena Primavera. Il Torneo delle Regioni si giocherà in Piemonte dal 21 aprile. L'Emilia Romagna è stata inserita nel girone con Abruzzo, Molise e Bolzano.

