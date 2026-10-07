Lazzari: "Prestazione incredibile", Fabbri: "Orgoglioso della fascia da capitano", Bugli: "La Nazionale è un sogno"

Nel dopo partita la soddisfazione del terzo gol in Nazionale per Lorenzo Lazzari, quella della fascia da capitano per Filippo Fabbri e per il debutto di Giulio Maria Bugli.

"La prestazione è stata veramente incredibile - dice Lazzari - io che ero in panchina vedo i miei compagni hanno fatto una prestazione incredibile. Il primo gol del primo tempo è stato un grandissimo gol di Aslani che lì purtroppo non ci si può far niente. C'è grande rammarico perché prendere gol al 94º su rigore fa male." Un gran bel gol però avete fatto: "Sì, Capicchioni m'ha messo una palla incredibile. Io sinceramente pensavo di essere in fuorigioco, infatti non ho esultato subito. Poi l'arbitro, il guardalinee non ha alzato la bandierina e ho festeggiato. Il Var poi ha convalidato il gol."

Le parole del capitano Alessandro Fabbri che parte dalle emozioni di indossare la fascia da capitano: "Sicuramente è un orgoglio. Ho iniziato dall'Under 15 delle Nazionali facendo tutta la trafila. Arrivare a fare il capitano della Nazionale per me è un grandissimo orgoglio e non ho niente da dire. Una partita così sarebbe stata incredibile concluderla con un pareggio. Però purtroppo per un dettaglio non sia riusciti a portarla a casa. Sicuramente ci sono tantissime cose positive, però sinceramente stasera vado via solo con il rammarico, non penso altro. Chiaramente da domani si riparte, però purtroppo stasera c'è molta delusione.

Così invece Bugli, entrato in campo dalla panchina in un momento chiave del match: "Sono entrato in un momento molto molto delicato. Secondo me sull'1-1 comunque sarebbe stata una partita storica per il San Marino, quindi penso sia stato anche indescrivibile perché vestire la maglia della nazionale penso sia il sogno di ogni ragazzo che nasce qua." Cosa hai provato? Perché 16.000 spettatori, entri sull'1-1, tutta una situazione incredibile: "Sì, situazione incredibile. Cercavo di star calmo, è ovvio che sentivo, diciamo, molta responsabilità perché non potevo fare un errore, quindi e ho cercato di rischiare il meno possibile, come mi ha chiesto il mister."







