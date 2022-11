Lazzari salva San Marino al 93°: 1-1 con Santa Lucia

L'esordio in terra americana salvato da una perla dell'esordiente Lorenzo Lazzari. Il più giovane dei suoi ma anche l'unico deciso sotto porta per un San Marino che la riacciuffa in extremis. La prima amichevole con Santa Lucia è un 1-1 siglato al 93° dal centrocampista classe 2003 del Victor, che evita il tonfo biancazzurro con un mancino che sintetizza tecnica e freddezza da veterano.

Tecnica e freddezza assenti sia nella ripresa, con tre occasionissime mancate, che nella prima mezz'ora, nella quale Santa Lucia parte subito forte. Stanislas imbuca per Elva, Grandoni la legge bene e lo anticipa. Angolo, batte Myers e Augustin in qualche modo si trova a due passi da Elia Benedettini, divorandoselo con un tiro centrale bloccato dal portiere. Troppo debole, di là, anche il tentativo di Rinaldi, che su un recupero di Mularoni su Evans triangola con Capicchioni e calcia in bocca a Barclett.

Quindi, al 30°, il vantaggio caraibico: Stanislas per Fredrick che mette dentro in pallonetto, incertezza di Benedettini e Mularoni sull'inserimento di Similien e Jean Baptiste mette d'accordo tutti con la zampata da 1-0. Qui San Marino ha il merito di reagire immediatamente e in 2' l'asse Mularoni-Vitaioli innesca la patta di Rinaldi, invalidata però dal fuorigioco. Allo scadere del tempo Tosi sfiora il capolavoro olimpico dalla bandierina, Barclett sventa col colpo di reni e si va alla ripresa, fin da subito a piena trazione biancazzurra.

1' e Myers rinvia addosso a Mularoni, sul prosieguo D'Addario serve al centro, Rinaldi fa velo e Vitaioli sciupa un rigore in movimento centrando Barclett. Stessa cosa quando Pancotti induce all'errore Doxilly: Hirsch recupera e libera in area Rinaldi, che spara altissimo, senza oppositori. E ancora ci sono la bordata da lontano appena fuori incrocio di Capicchioni e le punizioni di Tosi, per le torri di Cevoli e Palazzi: sulla prima Vitaioli è deviato in angolo, sulla seconda Pancotti svirgola il destro e Barclett blocca in due tempi.

Santa Lucia arranca ma pian piano rialza il baricentro, grazie ai cambi di John: tra questi Aaron Richard che sfonda su Tosi e testa i guanti di Benedettini, a rimbalzo Lester Joseph per Henville e Benedettini s'oppone di nuovo. San Marino pare in riserva e rassegnato al ko, finché, all'ultimo affondo, Tosi ricicla un cross lungo di Hirsch, Doxilly alza a campanile e Lazzari mette il carico: destro a tagliar fuori Evans e mancino basso a incrociare che salva i Titani, chiamati a capitalizzare questa iniezione di fiducia nella rivincita di domenica.