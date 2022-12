ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Lazzari: "Sono Lello perchè la mia sorellina non riusciva a pronunciare Lorenzo" Sta attraversando un grande momento il centrocampista sammarinese Lorenzo Lazzari. Primo gol in campionato per lui con la maglia del Victor e spiegazione molto divertente e curiosa del suo soprannome "Lello"

In gol con la Nazionale, in Coppa Italia con il Victor e oggi è arrivato il primo in campionato nella giornata più importante e nel momento più difficile. Lorenzo Lazzari realizza il gol del secondo pareggio con una stoccata di sinistro da fuori area ed ormai è "Lello Mania".

Nel video la sua intervista

