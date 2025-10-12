Lazzari: "Sono mancati i dettagli", Rossi: "I particolari fanno la differenza", Golinucci: "Peccato per quel gol preso"

Nel dopo gare le considerazioni dei calciatori della Nazionale di San Marino:

"Sapevamo che Cipro era una squadra forte - ha detto Lorenzo Lazzari - ma più alla portata rispetto alle altre, sicuramente sono mancati i dettagli, quando mancano quelli dopo le partite purtroppo finiscono in questo modo". Lorenzo, la sensazione è che siete sembrati un po' svuotati, forse quella pesante sconfitta in Austria ha fatto la differenza anche oggi? "Sì, probabilmente quella sconfitta mentalmente ci ha un po' abbattuto, però dopo queste partite bisogna resettare e pensare subito alla partita dopo, non siamo riusciti del tutto a farlo".

"Il primo tempo abbiamo avuto quella disattenzione sul gol, troppo importante - ha detto Dante Rossi - perché secondo me dobbiamo fare cura di quei dettagli, subito, però dai, secondo me il primo tempo 1-0 e stavamo lì in partita. E dopo ancora una pallina inattiva, ancora un rigore, secondo me sono tante le cose da migliorare, però sono quelli i dettagli, quei particolari che a questo livello non te lo puoi permettere". Senti Dante, il ritorno da titolare, che emozione è per te sempre? Perché tu la vivi molto la partita, immagino che è sempre lì in panchina a scalpitare. "Da un anno che non gioco, ma il ritorno da titolare per me è sempre un po' un'emozione, però dai. Tutti i mesi do tutto con il club per essere a disposizione per la nazionale, adesso grazie a Dio il mister mi ha dato ancora fiducia, mi trovo bene, sto giocando sempre con la squadra. Adesso spero ancora di essere qua in nazionale perché per me è la cosa più importante".

Ci si aspettavamo forse qualcosa di più da questa partita in casa contro Cipro, effettivamente ci aspettavamo un po' tutti qualcosa in più? "Diciamo che a fine primo tempo, peccato per il gol preso, però poteva stare anche 1-1, quindi eravamo in partita - ha detto Alessandro Golinucci - Quello che dovevamo fare secondo me lo stavano facendo, stavano soffrendo un po' troppo, però la partita era ancora in bilico. Il secondo invece dovevamo un po' stringere i denti, peccato abbiamo preso due gol su palle inattive che non dobbiamo prendere e non è andata come volevamo".







