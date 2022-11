ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Lazzari, sta nascendo il nuovo Bonini? Il mito di San Marino campione d'Italia, d'Europa e del Mondo Massimo Bonini in tribuna ieri a vedere quello che potrebbe diventare il suo erede. Lorenzo Lazzari

Biondo capelli lunghi uno, biondo capelli lunghi l'altro, stesso ruolo e stesso compito: correre anche per gli altri. Ieri, all'Acquaviva Stadium, sotto gli occhi di Massimo, si è accesa la stella di Lorenzo. Migliore in campo per distacco, una prestazione maiuscola dove il ragazzo classe 2003 non ha sbagliato praticamente nulla, ha rubato un miliardo di palloni ed è uscito con i crampi tra gli applausi scroscianti. 19 anni, Lorenzo Lazzari, gioca in Eccellenza è sulla strada giusta, ha grandi doti, può essere già considerato il giocatore sammarinese con più margini, è già una certezza anche per Costantini. Ha un'altra dote molto importante: è umile, ed ha una passione per il calcio fuori dalla norma. L'investitura arriva anche dal suo stesso allenatore Stefano Cassani.

