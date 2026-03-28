Le Faroe rimontano San Marino: è 1-2 allo Stadium
Titani avanti al 21', il pari (viziato da fuorigioco) prima dell'intervallo, nella ripresa la rete decisiva
Nella prima delle due amichevoli di fine marzo, San Marino perde di misura contro le Isole Faroe. Allo Stadium, i nordici s'impongono per 2-1, rimontando il vantaggio iniziale dei titani tra la fine del primo tempo e la metà della ripresa. San Marino si porta avanti con il secondo goal in Nazionale di Nicolas Giacopetti, attaccante del Pietracuta alla 12^ presenza in biancazzurro, le Faroe replicano nell'unico minuto di recupero con Andreasen, anche se il pareggio è viziato da un fuorigioco di rientro a inizio azione. Nella ripresa, al 65', Frederiksberg completa la rimonta. Martedì si replica, alle 18, sempre allo Stadium, contro Andorra.
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