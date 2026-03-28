AMICHEVOLI INTERNAZIONALI

Le Faroe rimontano San Marino: è 1-2 allo Stadium

Titani avanti al 21', il pari (viziato da fuorigioco) prima dell'intervallo, nella ripresa la rete decisiva

Le Faroe rimontano San Marino: è 1-2 allo Stadium.

Nella prima delle due amichevoli di fine marzo, San Marino perde di misura contro le Isole Faroe. Allo Stadium, i nordici s'impongono per 2-1, rimontando il vantaggio iniziale dei titani tra la fine del primo tempo e la metà della ripresa. San Marino si porta avanti con il secondo goal in Nazionale di Nicolas Giacopetti, attaccante del Pietracuta alla 12^ presenza in biancazzurro, le Faroe replicano nell'unico minuto di recupero con Andreasen, anche se il pareggio è viziato da un fuorigioco di rientro a inizio azione. Nella ripresa, al 65', Frederiksberg completa la rimonta. Martedì si replica, alle 18, sempre allo Stadium, contro Andorra.

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