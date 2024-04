SOLIDARIETÀ Le maglie della Nazionale di San Marino arrivano in Senegal con un gesto di solidarietà Grazie alla generosità di Fall Assane, giocatore della Folgore, e dei suoi compagni di squadra

Le maglie della Nazionale di San Marino arrivano in Senegal con un gesto di solidarietà.

Uno dei giocatori della Folgore Falciano, Fall Assane, originario del Senegal ha fatto arrivare nel suo paese natale alcune maglie della nazionale sammarinese. Da sempre Assane invia in Senegal attrezzatura sportiva per i bambini delle scuole locali. Questa volta grazie anche alla generosità dei suoi compagni ha donato alcune maglie della nazionale di San Marino. Il giovane giocatore della Folgore racconta che, proprio mentre era in procinto di parte come ogni anno, i suoi compagni di squadra hanno deciso di donare alcune delle loro maglie da calcio della nazionale di San Marino per questa causa.

Assane racconta anche l'entusiasmo di chi ha ricevuto questo regalo. "È stato davvero un bellissimo gesto di generosità e di solidarietà che va aldilà di qualsiasi significato sportivo".

