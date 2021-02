Le Nazionali Sammarinesi Under 15 e 16 in campo ad Acquaviva

Ci sarà una doppia seduta dedicata alle Selezioni giovanili, questo pomeriggio allo stadio di Acquaviva. Il lavoro dello staff federale inizierà alle 15.00 con la Nazionale Under 15, per proseguire alle 16. 45 con la Nazionale Under 16. Nel primo caso, saranno questi i ragazzi coinvolti nella seduta :

1 BALDANI GIANLUCA Centrocampista 23/08/2006 SAN MARINO ACADEMY

2 BALLABENE PIETRO Attaccante 12/12/2006 SAN MARINO ACADEMY

3 BARBANO JOHNNY Attaccante 07/01/2006 SAN MARINO ACADEMY

4 BENVENUTI GIACOMO Attaccante 03/02/2006 U.S. SASSUOLO CALCIO

5 BENVENUTI TOMMASO Difensore 03/02/2006 U.S. SASSUOLO CALCIO

6 CAPICCHIONI GABRIEL Attaccante 12/05/2006 SAN MARINO ACADEMY

7 CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY

8 CAVALLI MATTIA Attaccante 03/02/2006 SAN MARINO ACADEMY

9 CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY

10 DOLCINI GABRIELE Centrocampista 06/02/2006 SAN MARINO ACADEMY

11 DOMENICONI FEDERICO Centrocampista 14/07/2006 A.C. CHIEVO VERONA

12 FORTUNATI LUCA Difensore 10/08/2006 SAN MARINO ACADEMY

13 GENNARI NICOLA Difensore 05/11/2006 SAN MARINO ACADEMY

14 GIACOBBI ENRICO Centrocampista 06/09/2006 BOLOGNA F.C.

15 GIANANI ANGELO Attaccante 17/09/2006 SAN MARINO ACADEMY

16 GIULIANELLI GREGORIO Portiere 20/08/2006 SAN MARINO ACADEMY

17 GRANA ANDREA Portiere 03/07/2006 SAN MARINO ACADEMY

18 GRAZIOSO LORENZO Centrocampista 11/08/2006 SAN MARINO ACADEMY

19 LAGLIA RICCARDO Centrocampista 17/02/2006 SAN MARINO ACADEMY

20 MOLARI MANUEL Difensore 07/06/2006 SAN MARINO ACADEMY

21 MULARONI NICOLO’ Portiere 14/01/2006 SAN MARINO ACADEMY

22 RICCARDI ALBERTO Difensore 01/10/2006 SAN MARINO ACADEMY

23 ROSSI GIACOMO Centrocampista 28/09/2006 SAN MARINO ACADEMY

24 YAZICI ARDA KAAN Attaccante 02/02/2006 SAN MARINO ACADEMY

25 TARINI SAMUEL Attaccante 11/03/2006 SAN MARINO ACADEMY

26 VALENTINI FILIPPO Difensore 08/04/2006 SAN MARINO ACADEMY

27 ZAFFERANI RICCARDO Attaccante 22/05/2006 SAN MARINO ACADEMY





Questi, invece, i convocati della Nazionale Under 16:





1 BOLLINI ANDREA Centrocampista 30/03/2005 SAN MARINO ACADEMY

2 BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY

3 BUCCI THOMAS Portiere 12/04/2005 SAN MARINO ACADEMY

4 CADDY ALEX Attaccante 12/03/2005 SAN MARINO ACADEMY

5 CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 FC YOUNG SANTARCANGELO

6 CIACCI FEDERICO Difensore 03/04/2005 SAN MARINO ACADEMY

7 CIACCI LEONARDO Centrocampista 15/09/2005 SAN MARINO ACADEMY

8 COLA NICHOLAS Portiere 01/12/2005 FC YOUNG SANTARCANGELO

9 FAMIGLIETTI TOMMASO Attaccante 05/08/2005 SAN MARINO ACADEMY

10 GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY

11 GUALTIERI ALESSANDRO Difensore 13/06/2005 SAN MARINO ACADEMY

12 MELONI NICOLA Centrocampista 10/12/2005 SAN MARINO ACADEMY

13 MOLINARI GIACOMO Centrocampista 20/03/2005 SAN MARINO ACADEMY

14 PARI JACOPO Centrocampista 30/03/2005 CESENA FC

15 PEDINI LUCA Difensore 24/11/2005 SAN MARINO ACADEMY

16 PIERINI JULIAN Centrocampista 12/12/2005 CESENA FC

17 POGGIALI FEDERICO Difensore 12/11/2005 SAN MARINO ACADEMY

18 RENZI PIETRO Difensore 20/05/2005 SAN MARINO ACADEMY

19 RICCARDI SIMONE Difensore 18/10/2005 SAN MARINO ACADEMY

20 ROMUALD FRANCESCO Attaccante 08/01/2005 SAN MARINO ACADEMY

21 SELVA SAMUELE Difensore 29/11/2005 SAN MARINO ACADEMY

22 SENSOLI NICKO Attaccante 14/06/2005 SAN MARINO ACADEMY

23 TERENZI PIETRO Difensore 02/02/2005 SAN MARINO ACADEMY

24 UGOLINI SAMUELE Difensore 11/08/2005 SAN MARINO ACADEMY

25 VALENTINI ALEX Difensore 20/09/2005 SAN MARINO ACADEMY

26 VALLI CASADEI MATTEO Centrocampista 01/06/2005 SAN MARINO ACADEMY