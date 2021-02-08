Le Nazionali Sammarinesi Under 15 e 16 in campo ad Acquaviva
Doppia seduta di allenamento dedicata alle selezioni giovanili
Ci sarà una doppia seduta dedicata alle Selezioni giovanili, questo pomeriggio allo stadio di Acquaviva. Il lavoro dello staff federale inizierà alle 15.00 con la Nazionale Under 15, per proseguire alle 16. 45 con la Nazionale Under 16. Nel primo caso, saranno questi i ragazzi coinvolti nella seduta :
1 BALDANI GIANLUCA Centrocampista 23/08/2006 SAN MARINO ACADEMY
2 BALLABENE PIETRO Attaccante 12/12/2006 SAN MARINO ACADEMY
3 BARBANO JOHNNY Attaccante 07/01/2006 SAN MARINO ACADEMY
4 BENVENUTI GIACOMO Attaccante 03/02/2006 U.S. SASSUOLO CALCIO
5 BENVENUTI TOMMASO Difensore 03/02/2006 U.S. SASSUOLO CALCIO
6 CAPICCHIONI GABRIEL Attaccante 12/05/2006 SAN MARINO ACADEMY
7 CASADEI MARCO Centrocampista 24/07/2006 SAN MARINO ACADEMY
8 CAVALLI MATTIA Attaccante 03/02/2006 SAN MARINO ACADEMY
9 CERVELLINI TOMMY Centrocampista 04/08/2006 SAN MARINO ACADEMY
10 DOLCINI GABRIELE Centrocampista 06/02/2006 SAN MARINO ACADEMY
11 DOMENICONI FEDERICO Centrocampista 14/07/2006 A.C. CHIEVO VERONA
12 FORTUNATI LUCA Difensore 10/08/2006 SAN MARINO ACADEMY
13 GENNARI NICOLA Difensore 05/11/2006 SAN MARINO ACADEMY
14 GIACOBBI ENRICO Centrocampista 06/09/2006 BOLOGNA F.C.
15 GIANANI ANGELO Attaccante 17/09/2006 SAN MARINO ACADEMY
16 GIULIANELLI GREGORIO Portiere 20/08/2006 SAN MARINO ACADEMY
17 GRANA ANDREA Portiere 03/07/2006 SAN MARINO ACADEMY
18 GRAZIOSO LORENZO Centrocampista 11/08/2006 SAN MARINO ACADEMY
19 LAGLIA RICCARDO Centrocampista 17/02/2006 SAN MARINO ACADEMY
20 MOLARI MANUEL Difensore 07/06/2006 SAN MARINO ACADEMY
21 MULARONI NICOLO’ Portiere 14/01/2006 SAN MARINO ACADEMY
22 RICCARDI ALBERTO Difensore 01/10/2006 SAN MARINO ACADEMY
23 ROSSI GIACOMO Centrocampista 28/09/2006 SAN MARINO ACADEMY
24 YAZICI ARDA KAAN Attaccante 02/02/2006 SAN MARINO ACADEMY
25 TARINI SAMUEL Attaccante 11/03/2006 SAN MARINO ACADEMY
26 VALENTINI FILIPPO Difensore 08/04/2006 SAN MARINO ACADEMY
27 ZAFFERANI RICCARDO Attaccante 22/05/2006 SAN MARINO ACADEMY
Questi, invece, i convocati della Nazionale Under 16:
1 BOLLINI ANDREA Centrocampista 30/03/2005 SAN MARINO ACADEMY
2 BORASCO FABIO Portiere 18/09/2005 SAN MARINO ACADEMY
3 BUCCI THOMAS Portiere 12/04/2005 SAN MARINO ACADEMY
4 CADDY ALEX Attaccante 12/03/2005 SAN MARINO ACADEMY
5 CHIARUZZI NICOLO’ Centrocampista 28/10/2005 FC YOUNG SANTARCANGELO
6 CIACCI FEDERICO Difensore 03/04/2005 SAN MARINO ACADEMY
7 CIACCI LEONARDO Centrocampista 15/09/2005 SAN MARINO ACADEMY
8 COLA NICHOLAS Portiere 01/12/2005 FC YOUNG SANTARCANGELO
9 FAMIGLIETTI TOMMASO Attaccante 05/08/2005 SAN MARINO ACADEMY
10 GASPERONI SIMONE Difensore 31/10/2005 SAN MARINO ACADEMY
11 GUALTIERI ALESSANDRO Difensore 13/06/2005 SAN MARINO ACADEMY
12 MELONI NICOLA Centrocampista 10/12/2005 SAN MARINO ACADEMY
13 MOLINARI GIACOMO Centrocampista 20/03/2005 SAN MARINO ACADEMY
14 PARI JACOPO Centrocampista 30/03/2005 CESENA FC
15 PEDINI LUCA Difensore 24/11/2005 SAN MARINO ACADEMY
16 PIERINI JULIAN Centrocampista 12/12/2005 CESENA FC
17 POGGIALI FEDERICO Difensore 12/11/2005 SAN MARINO ACADEMY
18 RENZI PIETRO Difensore 20/05/2005 SAN MARINO ACADEMY
19 RICCARDI SIMONE Difensore 18/10/2005 SAN MARINO ACADEMY
20 ROMUALD FRANCESCO Attaccante 08/01/2005 SAN MARINO ACADEMY
21 SELVA SAMUELE Difensore 29/11/2005 SAN MARINO ACADEMY
22 SENSOLI NICKO Attaccante 14/06/2005 SAN MARINO ACADEMY
23 TERENZI PIETRO Difensore 02/02/2005 SAN MARINO ACADEMY
24 UGOLINI SAMUELE Difensore 11/08/2005 SAN MARINO ACADEMY
25 VALENTINI ALEX Difensore 20/09/2005 SAN MARINO ACADEMY
26 VALLI CASADEI MATTEO Centrocampista 01/06/2005 SAN MARINO ACADEMY
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