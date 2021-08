NAZIONALI Le Nazionali tornano al lavoro

Inizio di agosto al lavoro per la nazionale maggiore e per quella Under 21. Franco Varrella ha convocato 27 giocatori per cominciare a preparare gli appuntamenti di settembre: primo allenamento questa sera alle 18,45 mentre sabato mattina la nazionale sarà al Benelli di Pesaro per un test amichevole contro la Vis. Oggi alle 19 ricomincia anche l'Under 21 di Fabrizio Costantini. In attesa dell'impegno del Fiorentino in Champions League si raduna anche la nazionale di Futsal agli ordini del CT Roberto Osimani.

