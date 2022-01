Le nuove norme mettono a rischio la ripresa del campionato

Il calcio si interroga dopo la pubblicazione del nuovo Decreto contenente le misure di contrasto al contagio da Covid. Per quanto riguarda l'attività sportiva viene subordinata fino al 31 gennaio al possesso del Super Green Pass. La norma sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio Federale della FSGC chiamato a deliberare sulla ripresa o meno del campionato. La Federcalcio sentirà l'orientamento dei club e poi sarà presa una decisione se ripartire come da calendario il 22-23 gennaio con le gare della seconda giornata di ritorno o rimandare tutto al mese di febbraio quando cadrebbe l'obbligo del Green Pass. Un'attesa che, però, significherebbe un accumulo notevole di recuperi da calendarizzare, tanto da non escludere un ritocca alla formula del campionato.