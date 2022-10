Torna in campo il Campionato Sammarinese, con un anticipo previsto per venerdì sera e il resto della giornata in programma sabato per lasciare spazio all’impegno internazionale della NAT San Marino, in partenza lunedì per la trasferta in Bulgaria dove si disputerà la Coppa delle Regioni. Ecco le sfide della settima giornata.