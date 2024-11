CAMPIONATO SAMMARINESE Le prime 4 a confronto: si giocano La Fiorita-Cosmos e Virtus-Folgore Al via l'8^ giornata del campionato sammarinese con gli anticipi serali: Virtus-Folgore a Dogana e Tre Penne-Fiorentino a Montecchio. Grande attesa per il big match La Fiorita-Cosmos, in diretta sabato alle 15 su San Marino RTV.

L'ottava giornata può essere un primo snodo importante per il Campionato Sammarinese. Si affrontano, infatti, le prime quattro della classe. A partire già da questa sera con Virtus-Folgore, uno dei due anticipi serali. A Dogana – ore 21.15 – in campo i campioni di San Marino in carica e la più bella rivelazione di questo avvio. La Folgore è seconda e viene da 5 vittorie nelle ultime 6, la Virtus si trova a -4 dalla vetta (a -2 da Falciano) ma ha ricominciato a correre dopo il 2-1 sul Murata nello scorso weekend. Match tutto da seguire, quindi, come quello tra Tre Penne e Fiorentino a Montecchio: i rossoblu di Tarini hanno gli stessi punti della Virtus – 14 – e arrivano a questa partita in grande slancio. Città, che non vince dal 13 settembre, non può permettersi passi falsi dopo i 5 pareggi consecutivi.

L'attesa poi è tutta per sabato: sempre a Montecchio è in programma La Fiorita-Cosmos, vero piatto forte di questa ottava giornata. Guardando i numeri, leggermente favoriti i gialloverdi di Omar Lepri: capolista con 18 punti, miglior attacco, miglior difesa e con il capocannoniere Badalassi. Montegiardino però è ancora imbattuta e sa che, in caso di vittoria, aggancerebbe proprio i diretti rivali. La Fiorita-Cosmos è da vivere in diretta su San Marino RTV, dalle ore 15. A completare un turno da brividi anche Murata-Tre Fiori: gialloblu a quota 10 e in ritardo, i bianconeri cercano quella continuità venuta a mancare nelle ultime partite. Momento positivo, invece, per la Libertas di Floriano Sperindio che se la vedrà con il Faetano mentre Pennarossa-San Giovanni è il posticipo delle 18. Domenica invece si giocano Domagnano-Cailungo e Juvenes/Dogana-San Marino Academy: in palio punti importanti per il treno play-off.

