Le semifinali play-off saranno La Fiorita-Cosmos e Tre Fiori-San Giovanni

La Fiorita e Tre Fiori rispettano i favori del pronostico e i risultati dell'andata, qualificandosi per le semifinali play-off del Campionato Sammarinese. I gialloblu superano 2-0 il Faetano ed ora se la vedranno con il Cosmos mentre la squadra di Girolomoni vince con lo stesso punteggio (2-0) il derby contro il Fiorentino, regalandosi il San Giovanni. Semifinali d'andata in programma sabato 10 maggio, ritorno calendarizzato per martedì 13. La finalissima è in programma sabato 17 al San Marino Stadium.