Leoni e il ricordo commosso di Loris Zanotti: "Giorno triste, speriamo ci segua"

Il Tre Fiori è in Kosovo per il ritorno di Conference League, passo finale di una campagna europea che l'ha visto partire dalla Champions League. "In Champions speravamo molto - dice il dt Giorgio Leoni -non abbiamo fatto male, perché abbiamo fatto molto bene, però purtroppo certi episodi ti condannano, quindi devi accettarli come sono. Anche con il Drita: il professionismo è fatto di allenamenti, di corse, di sacrifici. Noi cerchiamo di fare quello che possiamo, ci alleniamo sicuramente anche bene, però non con quell'intensità che hanno gli altri".

Leoni che poi si commuove parlando di Loris Zanotti, scomparso oggi a 63 anni, del quale era stato ct ai tempi della nazionale: "È una giornata un po' triste. Abbiamo perso un ragazzo che stimavo io stimavo e a cui volevo bene. Purtroppo questa è la vita, oggi ci sei, domani non si sa. Io faccio tante condoglianze alla famiglia, a tutti, speriamo che lui ci segua".







