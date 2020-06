CAMPIONATO SAMMARINESE Lepri: "arrivato il momento che altre società, e non sempre le solite 4-5, comincino ad alzarsi di livello" Il tecnico della Folgore si dichiara molto soddisfatto della riconferma ed è felice di tornare in campo per giocarsi il campionato

“Contento di tornare in campo”. Il tecnico della Folgore Omar Lepri nonostante la qualificazione all'Europa League acquisita se si fosse cristallizzata la classifica, non si accontenta ed è felice che il campionato, o meglio i play off riprendano. Non c'è ancora l'ufficialità e infatti Lepri, ci va cauto, e sostiene che in tal caso ci vorrebbero almeno 3 settimane per portare la squadra al top. Il tecnico non fa mercato, anzi. Chiede alla dirigenza di confermare in blocco tutta la squadra. Lepri, fa anche un paio di considerazioni contrastanti: da una parte elogia un campionato sempre più competitivo che si appresta a completare la riforma con il girone unico il prossimo anno, dall'altra però fa ben capire che è arrivato il momento che altre società, e non sempre le solite 4-5 comincino ad alzarsi di livello.

Sentiamo Omar Lepri, allenatore Folgore





