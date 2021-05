CAMPIONATO Lepri, che beffa La Disciplinare riduce la squalifica, il Giudice Sportivo rincara la dose

Il Giudice Sportivo ha prolungato fino al 31 maggio la squalifica di Omar Lepri. A giustificare il provvedimento la presenza dell'allenatore della Folgore nella zona spogliatoi, nonostante fosse stato precedentemente squalificato fino al 18 maggio. Una beffa per l'allenatore che qualche ora prima si era visto accogliere parzialmente il ricorso dalla Commissione Disciplinare che aveva fissato l'inibizione al 17, cosa che nel caso la Folgore si fosse qualificata, gli avrebbe consentito di andare in panchina per la finale di campionato.

