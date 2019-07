Lezione di ecologia per i ragazzi del Camp organizzato dall'Assocalciatori di San Marino

Nel video l'intervista a Roberto Di Maio

Il calcio è l'attività principale, ma il Summer Camp organizzato dall'Associazione Calciatori di San Marino dà spazio anche all'educazione dei ragazzi fuori dal rettangolo di gioco: di qui la collaborazione con Trasforma, società impegnata nella raccolta porta a porta e nel riutilizzo dei rifiuti; un modo per ridurre la produzione di spazzatura e ridare una nuova vita a quelle cose che ormai non si usano più. Si recupera ogni genere di rifiuto, dagli oggetti per la casa ai libri, passando per i capi d'abbigliamento. I ragazzi, divisi in gruppi per fasce d'età, anche se giovanissimi durante questi incontri hanno sempre dimostrato un grande interesse, come dice il difensore della Fiorita Roberto Di Maio, che collabora col Summer Camp.