Libertas, 3-0 al Domagnano e quarti di finale assicurati

La Libertas legittima l’ampia vittoria dell’andata e regola il Domagnano anche nella sfida di Acquaviva: la vittoria arriva con un tris. Prima Olcese e poi Morelli e infine Flores firmano l’hurrà dei granata. Nonostante il passaggio del turno per Borgo Maggiore sia poco più che una formalità, il Domagnano onora fino in fondo l’impegno e non ha per nulla l’intenzione di fare la vittima sacrificale. Gara piacevole, la prima occasione è giallorossa: al 6’ la conclusione di Angelini termina di poco a lato. Poco dopo il quarto il primo tiro in porta lo effettua Gaiani, che si coordina bene e lascia partire una conclusione sulla quale Gentilini non si fa sorprendere, smanacciando in angolo. È il miglior momento della squadra di Mancini, che va vicinissima al gol con il colpo di testa di Olivieri, palla sul palo. La gara si decide al 35’ quando la stoccata dall’interno dell’area di Olcese vale il vantaggio per la squadra di Borgo Maggiore. I ragazzi di Cardini spingono ancora sull’acceleratore e cinque minuti più tardi vanno vicinissimi al raddoppio con il servizio di Aruci a centro area, deviato sul palo da Olivieri, che sfiora l’autogol. L‘ultima cosa di una piacevole prima frazione di gioco è questo destro di Angelini, largo.

Nella ripresa i ritmi si abbassano comprensibilmente, e una delle poche occasioni è quella confezionata dal duo Ruiz-Aruci, con il primo che serve il secondo a centro area: la conclusione del 10 termina sul palo. Nei restanti minuti non succede nulla, se non le consuete girandole di cambi, fino al lampo di Morelli a 10 dalla fine, che con una bella conclusione non la scia scampo a Ermeti, che all’intervallo ha sostituito Colonna. Al 41’ arriva anche il tris di Flores, per l'8-0 in aggregato. Termina così ad Acquaviva, con la Libertas che si regala i quarti di finale, dove affronterà il Tre Penne.

Simon Pietro Tura