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Libertas: arrivano Gregorio e Gueye

27 giu 2026
Angelo Gregorio e Moussa Gueye
Angelo Gregorio e Moussa Gueye

La Libertas comunica di aver tesserato il difensore centrale mancino Angelo Gregorio, classe 1991. È cresciuto nel Cesena, ha giocato per diverse squadre tra cui in serie C2 Santarcangelo (ha vinto il campionato di serie D), Pontedera e Teramo. In D Romagna Centro, Altamura, Savignanese, Sammaurese, Bra e Tuttocuoio; in Eccellenza Russi e Pietracuta raggiungendo la finale playoff. Si tratta di un gradito ritorno avendo già vestito in passato la maglia della Libertas per metà stagione (l’altra metà al Tre Fiori). Nell’ultimo campionato vestiva la maglia del Tre Penne.

Altro arrivo quello del portiere classe 1995 di origine senegalese Moussa Gueye. Tra le sue esperienze il Riccione, poi nel campionato sammarinese Folgore, Pennarossa e Murata (due stagioni). Nella scorsa stagione era nel campionato UISP: in finale la sua squadra – il New Dream Team di Riccione ha perso ai rigori la finale nonostante le sue prodezze (tre rigori parati).




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