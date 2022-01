Due nuovi acquisti anche per la Libertas. Si tratta di due calciatori uruguaiani, il difensore Lucas Ruiz Alonso, 25 anni, arriva dal Servigliano, squadra del campionato di Eccellenza Marchigiana e Ignacio Flores, attaccante di 31 anni, che nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Poggibonsi in Eccellenza e Giulianova in serie D. Da mercoledì saranno a disposizione del tecnico Gabriele Cardini.