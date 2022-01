MERCATO Libertas: arrivano il difensore Ruiz Alonso e l'attaccante Flores Due nuovi calciatori uruguaiani per la squadra granata

Due nuovi acquisti anche per la Libertas. Si tratta di due calciatori uruguaiani, il difensore Lucas Ruiz Alonso, 25 anni, arriva dal Servigliano, squadra del campionato di Eccellenza Marchigiana e Ignacio Flores, attaccante di 31 anni, che nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Poggibonsi in Eccellenza e Giulianova in serie D. Da mercoledì saranno a disposizione del tecnico Gabriele Cardini.

