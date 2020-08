CAMPIONATO Libertas: Bernacci e Olivi "chiocce" per Luzzi e Tisselli

Tra i volti nuovi in casa Libertas ci sono l'attaccante ex Novafeltria Marcello Luzzi ed il difensore ex Diegaro Riccardo Tisselli, entrambi classe 1997.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: