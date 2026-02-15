Libertas, deciso passo verso gli spareggi play-off: 2-1 al Faetano

La Libertas si regala il pomeriggio perfetto: la vittoria allo scadere contro il Faetano, in un vero e proprio scontro diretto, lancia i granata a +5 sulla zona spareggi play-off. Un match che si accende all'ultimo, mentre nel primo tempo va a episodi. Parte Borgo con il tentativo di Quarta respinto da Venturini, poi Michelotti strozza con il destro. Il finale di frazione è del Faetano, e soprattutto del portiere della Libertas Mattia Manzaroli che prima risponde d'istinto sul destro di capitan Zonzini, poi è miracoloso a mettere in corner la deviazione pericolosa del “fuoco amico” Senja sul cross tagliato di Lenzu.

Ripresa e ancora Libertas: Quarta raccoglie la smanacciata di Venturini, poi chiude troppo il destro incrociato. Di là Elia sgasa a sinistra, tiro-cross sul quale Peri non arriva per un soffio. La partita ora è aperta e incerta: il tentativo di Tomassini diventa un assist per Fabbri, Venturini si oppone ancora una volta. Così come fa su Michelotti, poi è clamoroso l'errore di Rigoni che – con la porta quasi sguarnita – spara alle stelle da 0 metri. E' comunque il preludio al vantaggio della Libertas: ottimo il lavoro di Guidotti che gestisce la sfera e scarica per Quarta, chirurgico a infilarla all'angolino dal limite. I ragazzi di Buda passano a condurre ma la reazione di quelli di Sperindio è veemente: sul cross dalla destra il neo-entrato Alabay si fa trovare pronto ed è lesto a battere Manzaroli per l'immediato 1-1. La bandierina dell'assistente resta giù, tra le proteste veementi dei giocatori granata. Che però non demordono e tornano a farsi vedere con Rigoni che si inserisce con i tempi giusti ma calcia addosso a Venturini. A cavallo del 90' – con i 3 punti che servirebbero più al Faetano – i gialloblu si sbilanciano e la Libertas riparte in contropiede. Transizione offensiva di Tomassini che serve Guidotti sul filo del fuorigioco: stop a seguire del 9, poi glaciale a tu per tu con Venturini. E' il gol del 2-1, di importanza vitale per la Libertas che fa 13 punti – su 18 disponibili – nelle ultime 6 e blinda i play-in. Non tutto è da buttare per il Faetano, al momento prima delle escluse ma a ridosso del Pennarossa.







