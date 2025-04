Libertas-Domagnano, Merendino: "Siamo sempre stati nei play-off, non vogliamo rimanere fuori"

C'è rammarico tra le fila del Domagnano, per un'altra occasione sprecata. Ne ha parlato ai nostri microfoni il difensore e capitano giallorosso Dario Merendino: "Tanto rammarico perché per noi era una partita fondamentale, come lo era domenica scorsa. Abbiamo raccolto zero punti e adesso ci siamo da soli complicati la strada per i playoff".

Queste due partite rischiano anche di incidere un po' sul morale in vista di questo rush finale?

"Sicuramente, ma conosco la mia squadra, i ragazzi sono sempre molto equilibrati e sanno che il calcio è anche questo. Dobbiamo passare da qua, mancano tre partite, ci sono nove punti in palio, perciò faremo di tutto per andarci a prendere questi playoff".

Quello che è importante è che niente è perduto per il Domagnano...

"Assolutamente no, non è possibile, non ce lo possiamo permettere. Siamo sempre stati lì davanti e nove punti sono tanti, perciò lavoreremo ancora più duro di prima per raggiungere l'obiettivo".