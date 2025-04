CAMPIONATO SAMMARINESE Libertas-Domagnano, Moretti: "Contento per il gol". Manzaroli: "Ora sono tre finali"

Match-winner in casa Libertas il difensore Diego Moretti, autore del gol decisivo. Sentiamolo così come il portiere granata Mattia Manzaroli.

Diego Moretti (difensore Libertas): "È stata una partita bella impegnativa, con il caldo che è arrivato tutto all'improvviso, sacrifici in settimana, sacrifici tutto l'anno. Sono contento, ho fatto gol, è stata comunque una bella partita, siamo divertiti. Decisivo? Speriamo che serva ad arrivare fino in fondo."

Per voi era una partita da non sbagliare questa e non l'avete sbagliata...

"Siamo molto contenti di questo, anche la squadra è contenta di tutto ciò. Abbiamo lavorato tanto, nonostante i diversi problemi che ci sono stati durante l'anno. Penso che stiamo arrivando dove vogliamo e vorremmo arrivare"

Mattia Manzaroli (portiere Libertas): "Oggi servirono assolutamente i tre punti. Fortunatamente ci siamo riusciti, pur soffrendo al secondo tempo. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo eccellente, anche sul piano del gioco. Dopo il secondo tempo è normale soffrire un pochino, però è ancora più bello".

Adesso rimanete in vita per i play-off, è quello il grande obiettivo...

"Sì, adesso abbiamo tre partite fondamentali e cerchiamo di dare tutto fino alla fine".

