Libertas: dopo Osayande, ecco Cristiani, Foiera e Socciarelli

Continua il mercato della Libertas. Arrivano il portiere Alex Foiera, classe 1985, nativo di Forlimpopoli, una lunga carriera tra serie D (Russi, Vis Pesaro, Bellaria, Recanatese) ed Eccellenza (Diegaro sette stagioni, Casarano, Sampierana) e nell’ultima stagione Gambettola in Promozione. Per la difesa ecco il laterale destro Andrea Cristiani, classe 2001. Cresciuto calcisticamente nel Rimini, dove ha fatto tutta la trafila del settore giovanile fino alla Primavera, in seguito ha indossato le maglie di Savignanese in Serie D e Riccione in Eccellenza, prima di trasferirsi a Bologna per motivi di studio, dove ha continuato a giocare da protagonista in Promozione con l’Osteria Grande. La stagione scorsa al Bellaria con cui con mister Achille Fabbri ha centrato la salvezza.

Per il centrocampo c'è Manuel Socciarelli, classe 2001, un passato nei settori giovanili di Lazio, Viterbese e Monterosi. Ha militato sia in serie D con il San Marino sia in Eccellenza (Pro Vasto e Quarto Municipio). Nel campionato sammarinese ha avuto esperienze con Tre Fiori e Murata.

Nello staff, al fianco di mister Achille Fabbri c'è il vice Federico Buldrini, giocatore a lungo del Tropical Coriano proprio con Fabbri mister e poi nel campionato interno. È stato vice di Marco Bucci al Tropical Coriano e al Riccione. Ha il patentino Uefa D. Al vaglio del club la figura di un preparatore atletico. Il massaggiatore è Matteo Cancellieri.







