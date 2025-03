Libertas - Faetano. Ricchiuti: "A tratti vedo la mia idea di gioco", Brisigotti: "La vittoria è per il mister"

Le interviste ad Adrian Ricchiuti e ad Alessandro Brisigotti

La vittoria per 4-2 sulla Libertas, nel 23° turno, ha un doppio significato per il Faetano: oltre a rappresentare il terzo successo nelle ultime quattro uscite, portando il club a un passo dal turno preliminare dei playoff, c'era anche la voglia della squadra di regalare una gioia a mister Adrian Ricchiuti, che ha perso il padre in settimana. Una cosa di cui l'allenatore ringrazia i propri ragazzi: "Non è facile giocare su un campo così, si scivola molto... però ci sono stati degli errori troppo gravi, che hanno permesso alla Libertas di accorciare sempre. Tuttavia, credo che, alla fine, il Faetano abbia fatto qualcosina in più della Libertas. In questo momento io posso solo ringraziare i miei giocatori perché mi hanno dato una bella soddisfazione dopo una settimana difficile, quindi sono veramente contento".

Adesso il vantaggio sulla Libertas, l'ultima delle non qualificate al turno preliminare, è di 8 punti. Può essere considerato un margine sufficiente?

"No, sufficiente non è mai niente. Sicuramente è un buon margine però, come dico sempre io, noi dobbiamo pensare a lavorare perché il cammino ancora è lungo. A me interessa che la mia squadra riesca a giocare e a tratti lo fa. Poi, se arriverà qualcosa, playoff o altro, sarà tutto di guadagnato. Io l'ho detto, non mi sono mai demoralizzato quando prendevo sette goal contro La Fiorita, perché questo è un percorso nuovo, in cui sto cercando di trasmettere quello che penso. Poi, a volte facciamo bene, a volte meno, però l'importante è credere in quello che si fa".

Protagonista della partita, con due reti, è stato Alessandro Brisigotti, che commenta così il momento del Faetano: "Veniamo da ottime partite, da ottime prestazioni anche con il Cosmos. Nell'ultima sconfitta abbiamo fatto la nostra partita, siamo indirizzati verso l'obiettivo e non molleremo fino all'ultimo. Noi giochiamo gara per gara: sì, la classifica la guardiamo, però dobbiamo focalizzarci sull'incontro a prescindere da essa. Poi oggi era una partita speciale perché volevamo vincere a tutti i costi per il mister, che ha avuto un lutto".

Due gol, per te, di cui uno molto bello: è il modo giusto di prendere lo slancio verso questo finale di stagione...

"Sì, sono contento. Nella stagione scorsa ne ho fatti un po' di più, ma quest'anno lavoro comunque, nonostante manchi qualche gol. Ora speriamo che ne arrivano altri per qualificarci ai playoff".