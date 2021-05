Libertas: Gabriele Cardini nuovo allenatore

Gabriele Cardini è il nuovo allenatore della Libertas. Il tecnico ha sottoscritto un contratto di un anno con la società di Borgo Maggiore. La dirigenza, in un post, ha ringraziato mister 'Mirko Papini ed il suo vice Gian Piero Ciriaco per la grande professionalità dimostrata in una stagione che, nonostante le varie problematiche, ha visto la AC Libertas arrivare quarta nel Campionato Sammarinese'. Intanto ha nominato nuovo Direttore Generale Mauro Montanari e Ds Manuel Molinari.

