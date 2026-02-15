Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità"

Protagonista assoluto l'attaccante della Libertas Roberto Guidotti che, dopo l'assist, ha realizzato il definitivo 2-1 al 90' : "Una vittoria che ci serviva per dare un po' di morale alla squadra, adesso possiamo affrontare con più serenità le partite che verranno. Una vittoria da squadra e una vittoria anche personale perché mi serviva sbloccarmi. Siamo molto contenti e adesso puntiamo alle prossime per fare meglio. Era uno scontro diretto, quindi l'abbiamo preparato bene. Il mister durante la settimana ci ha martellato sulla tattica e penso che siamo stati bravi a fare tutto quello che ci ha richiesto, quindi vittoria meritata. Credo che ora siamo belli sereni e possiamo affrontare con più serenità. Proviamo a far sempre meglio, quindi partita dopo partita proviamo ad arrivare il più in alto possibile".







