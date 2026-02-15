TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:53 Persichini "sono tre punti importantissimi per la nostra classifica" Ziello:" pensiamo a fare bene con il Castelfidardo" 18:47 Polizia Civile: criticità nella sicurezza del "Vision Club" 18:46 Casciotti:" Stiamo superando un periodo difficile" Ingenito: "Non riusciamo a sfruttare le occasioni" 18:41 Ravenna, ritorno vincente per Mandorlini: 2-0 alla Juve Next Gen 18:33 Faetano, Sperindio ed Elia in coro: "Peccato, occasione persa" 18:29 Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità" 18:25 Il Bra punge, l'Ascoli lo travolge (1-3) 18:13 Libertas, deciso passo verso gli spareggi play-off: 2-1 al Faetano 17:55 Il Forlì rimonta il Guidonia (2-2), ma meritava di più 16:43 San Marino - Unipomezia 0-4
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Libertas, Guidotti: "Tre punti importanti per affrontare le prossime con più serenità"

15 feb 2026

Protagonista assoluto l'attaccante della Libertas Roberto Guidotti che, dopo l'assist, ha realizzato il definitivo 2-1 al 90' : "Una vittoria che ci serviva per dare un po' di morale alla squadra, adesso possiamo affrontare con più serenità le partite che verranno. Una vittoria da squadra e una vittoria anche personale perché mi serviva sbloccarmi. Siamo molto contenti e adesso puntiamo alle prossime per fare meglio. Era uno scontro diretto, quindi l'abbiamo preparato bene. Il mister durante la settimana ci ha martellato sulla tattica e penso che siamo stati bravi a fare tutto quello che ci ha richiesto, quindi vittoria meritata. Credo che ora siamo belli sereni e possiamo affrontare con più serenità. Proviamo a far sempre meglio, quindi partita dopo partita proviamo ad arrivare il più in alto possibile".




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.