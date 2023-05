Libertas in semifinale, Tre Fiori eliminato

Tre Fiori con le spalle al muro dopo la la sconfitta dell'andata, alla Libertas invece basta anche un pareggio. Leoni si affida a Tall, punta centrale con Gjurchinoski inizialmente in panchina. Sperindio risponde con Bucci e Ben Kacem, resta fuori Emiliano Olcese. Si comincia con la punizione di De Falco, blocca Matteo Zavoli. La risposta della Libertas con il sinistro alto di Ben Kacem. Il Tre Fiori fa la partita e si rende pericoloso con il fraseggio Tall - Rizzo - Tall, destro a giro fuori bersaglio. Dalla parte opposta, Perretta dalla distanza, nessun problema per Castagnoli. Poco prima della mezz'ora, suggerimento di Bernardi per l'inserimento di Tall che trova la respinta di Zavoli. Subito dopo, l'estremo difensore granata è reattivo nel mettere in angolo la battuta di Censoni. Si va al riposo sullo 0 a 0 e si ricomincia con il sinistro di Costa, non troppo distante dalla porta avversaria.

Tre Fiori ancora pericoloso sull'asse Bernardi - Tall, deviazione appena a lato. Sul versante opposto, ci vuole un super Castagnoli per opporsi al colpo di testa ravvicinato di Bucci. Poco prima della mezz'ora, l'episodio che manda su tutte le furie il Tre Fiori. Contatto tra Gregorio e Tall lanciato a rete. Avoni fa proseguire tra le proteste dei gialloblu. La partita si decide poco dopo. Falzetta già ammonito, interviene cosi su Costa, secondo giallo e Tre Fiori in dieci. Una manciata di minuti e la Libertas ipoteca la semifinale. Fa tutto Barlafante, sombrero e destro vincente per il vantaggio granata. Nulla da fare per Castagnoli ma evidenti le responsabilità della retroguardia gialloblu. La Libertas potrebbe chiuderla ancora con Barlafante che si divora il 2 a 0 e la doppietta personale. Nonostante l'inferiorità numerica il Tre Fiori trova la forza per reagire. Al novantesimo, il solito Tall firma il gol della speranza. Ma non c'è più tempo.

Il pareggio per 1 a 1 qualifica la Libertas che in semifinale dovrà vedersela contro il Cosmos.