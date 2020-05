Libertas: lunedì firma Papini

Stagione sotto le attese per una Libertas che sta già pensando al futuro. Il Presidente Massimo Ghiotti riconosce i limiti di una annata che lui stesso definisce più ombre che luci. Manca solo la firma sul contratto e l'ex C.T della Nazionale Under 21 Mirko Papini sarà il nuovo allenatore del club di Borgo Maggiore. Firma che verrà posta sul contratto lunedi 25 subito dopo la riunione societaria. La Libertas era stata sulle tracce anche di Pier Angelo Manzaroli, in quel caso sarebbe stato un ritorno, ma tra le parti non si è trovato l'accordo. La squadra verrà totalmente rivoluzionata secondo le direttive del nuovo tecnico. Il mancato raggiungimento della piazza play off, obiettivo minimo da centrare ad inizio stagione, porterà il club presieduto ad operare una vera e propria epurazione. Preoccupa la scelta del torneo a girone unico e le tante partite che il prossimo anno ogni squadra dovrà giocare