Intervista a Marco Tognacci

Lavoro da casa anche per la Libertas attraverso programmi dedicati. La quarantena della squadra di Marco Tognacci prosegue cercando di mantenere la condizione fisica su buoni standard. Allo momento della sosta la Libertas occupava il penultimo posto nel Q1, posizione che non darebbe accesso ai play off. Una classifica condizionata anche dalle tante defezioni. Sull'ipotesi di un ritorno in campo il tecnico della Libertas è molto chiaro.

Nel video l'intervista a Tognacci