Libertas, Papini: "Ci manca un esterno, Obeng può fare bene"

L'intervista a Mirco Papini

Dopo una prima settimana dedicata ai test fisici, è tornata ad allenarsi con il pallone la Libertas del tecnico Mirco Papini. I granata, che hanno cambiato molto in questa sessione di calciomercato, sono pronti per combattere sia in Campionato che in Coppa Titano e ritornare ad alzare un trofeo che, in casa Borgo Maggiore, manca dal 2014 con la Supercoppa Sammarinese. Da tenere d'occhio sicuramente l'ex Cesena e Bologna Marco Bernacci, di nuovo sul Titano dopo l'esperienza con il Tre Fiori di tre stagioni fa. Tra i nuovi acquisti anche il giovane di buone speranze Obeng.

Nel video le parole di Mirco Papini, allenatore Libertas