Libertas, Papini: "Folgore più brillante, ma ai miei ragazzi non posso dire niente"

Sentiamo Mirco Papini

Nonostante i due risultati su tre, la Libertas è uscita dalla corsa al titolo. " La Folgore è stata più brillante - dice Mirco Papini - noi eravamo un po' in difficoltà, ma ai miei ragazzi non posso dire niente, hanno fatto una partita generosa". L'allenatore dei granata spiega anche perché, eccezion fatta per l'ingresso di Salomone, ha operato le sostituzioni a disposizione solo allo scadere: "Era difficile cambiare la partita, ho insistito con quelli che c'erano perché qualcosa di buono avevano fatto".