Libertas, Papini: "In campo 2/3 situazioni non chiare. Nei playoff abbiamo lasciato qualcosa per strada"

Mirco Papini

C'è rammarico nel post partita di Mirco Papini, soprattutto per un paio di episodi (tra i quali un presunto tocco di mano in area) che hanno inciso sull'andamento della finalina: "Sicuramente in campo ci sono state due o tre situazioni non chiare. Ripeto, onore ai vincitori e complimenti a loro. Però io nella prima di campionato contro La Fiorita dal 5° in poi ho giocato in 10 per una bestemmia che hanno sentito tutti, oggi invece non è successo niente. C'era un rigore nettissimo, mi sembra una mano nettissima dentro l'area. Poi quella punizione dal limite che ha deciso una partita tirata. Dispiace, perché siamo stati secondi per tutta la stagione e forse abbiamo lasciato qualcosa per strada nella fase finale".

L'ex CT dell'U21 si sofferma anche sul suo futuro alla Libertas, senza sbilanciarsi: "Per me è stata un'esperienza, non conoscevo il campionato sammarinese, per quanto invece conosco San Marino. Per il resto, si vedrà".