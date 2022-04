CAMPIONATO SAMMARINESE Libertas, prova di forza contro la Folgore: 3-0 per i granata I granata chiudono nel migliore dei modi la regular season superando la Folgore con un netto 3-0. Il gol di Ndao e la doppietta di Flores indirizzano il match sui binari di Borgo Maggiore mentre la Folgore se la vedrà contro il Fiorentino negli spareggi.

Una Folgore già proiettata verso la doppia semifinale di Coppa Titano contro il Domagnano, con poche idee e tanti assenti. Una Libertas intenzionata a chiudere nel migliore dei modi la regular season e mantenere – almeno - la 7ª posizione in classifica. Prova di forza da parte dei granata di Cardini che dominano in lungo e in largo, fin dai primi minuti: Giovagnoli rientra sul mancino e la fa girare passando a centimetri dal palo. Qualche istante più tardi cross di Lorenzo Gasperoni per Flores che svetta ma centra in pieno la traversa. Minuto 29.04: punizione di Giovagnoli e secondo montante di serata, si crea una mischia furibonda nei pressi della linea di porta risolta da Ndao che porta in vantaggio la Libertas. Palla al centro e si riparte, minuto 29.54: suicidio degli uomini di Lepri, ancora scossi dal gol del 24 granata, Flores anticipa Massari e batte Mignani in uscita. 2-0 Libertas con due reti al 30’, nello stesso minuto: se non é un record poco ci manca. La Folgore accusa il colpo, perde Garcia e Rosini per infortunio ma prova a reagire: Dormi da lontanissimo, Gentilini risponde in tuffo e alza in corner.

Nella ripresa i ritmi - da fine campionato - calano vistosamente: Dormi per Hirsch, destro centrale bloccato da Gentilini. La Libertas gestisce il doppio vantaggio e, ancora al minuto numero 30, cala il tris: fa tutto Ruiz sulla sinistra, gran discesa e servizio per Flores che sigla la doppietta personale. Definitivo 3-0 sull’asse tutto uruguaiano. Gentilini si concede anche il lusso di mantenere la porta inviolata fermando in due tempi il tentativo di Pasini dal limite e per Borgo Maggiore é una serata che rasenta la perfezione. Per Falciano, invece, occorre un “reset” immediato in vista di Coppa e spareggi play-off (contro il Fiorentino).

