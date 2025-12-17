CALCIOMERCATO Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio Entrano Guidotti, Cozzino, Fabbri e Mantovani, escono Uva, Rizzo, Mazzotti e Maciel

Otto movimenti di mercato in casa Libertas, che registra quattro uscite e altrettante entrate. Il club granata, che al momento occupa l'undicesima posizione in campionato, l'ultima utile per accedere al turno preliminare dei playoff, ha aggiunto alla squadra gli attaccanti Roberto Guidotti ed Enrico Cozzino, l'esterno Patrick Fabbri e il terzino Enrico Mantovani.

Guidotti, ex Riccione, e Fabbri, classe 1991 con esperienza anche in Serie C, erano già stati bloccati a inizio mese, mentre Cozzino e Mantovani sono i nomi dell'ultima ora: il primo è un calasse 2001 e arriva dal San Pietro in Vincoli, ma ha già esperienze al Diegaro e al Del Duca in Eccellenza; il secondo è un classe 1986, con esperienza in Promozione. I nuovi innesti potrebbero però non essere disponibili per la prima partita dell’anno contro la Virtus (10/11 gennaio) in quanto il mercato aprirà l’8 gennaio.

A lasciare la Libertas – che aveva già perso bomber Osayande, ora al Pietracuta, dopo poche partite di stagione – sono l'attaccante Leonardo Uva, i terzini Matteo Mazzotti e Matteo Rizzo e il difensore brasiliano Jonathan Maciel. “Abbiamo operato un restyling della rosa per giocarci al meglio le nostre carte nella seconda parte di stagione – spiega il direttore sportivo, Emiliano Vitiello –. Crediamo che questi innesti miglioreranno la qualità della Libertas. Il nostro obiettivo è consolidare l’undicesimo posto e se possibile migliorarlo. Sono fiducioso che ci riusciremo”.

