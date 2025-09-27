CAMPIONATO SAMMARINESE

Libertas - San Giovanni in diretta su San Marino RTV

Via alla quarta giornata del campionato sammarinese: oggi pomeriggio alle 15 in diretta Su San Marino RTV Libertas - San Giovanni

Libertas - San Giovanni in diretta su San Marino RTV.

Quarta giornata del campionato sammarinese, quattro le partite che si giocano questo pomeriggio: Libertas – San Giovanni che San Marino RTV trasmetterà in diretta dalle 15; Fiorentino – Domagnano; San Marino Academy – Tre Fiori; Cailungo -Juvenes/Dogana. Domani match clou come Virtus – Cosmos e La Fiorita – Tre Penne. Completano il quadro della quarta giornata Faetano – Pennarossa e Murata – Folgore. 

