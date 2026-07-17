Libertas: tesserato Luca Guglielmo

Libertas: tesserato Luca Guglielmo.

La Libertas ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Luca Guglielmo. Classe 2007, è cresciuto nel settore giovanile del K Sport Montecchio per poi approdare alla Vis Pesaro. Quindi nella scorsa stagione il ritorno al K Sport Montecchio, arrivato agli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza. L’ultimo campionato l’ha giocato con la maglia dell’Aurora Treia (Promozione Marche girone B) che ha conquistato la promozione anche la Coppa Italia.

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